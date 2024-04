Concert de Martin Boyer et les activités de la ferme Cosqueville Vicq-sur-Mer, dimanche 23 juin 2024.

Concert de Martin Boyer (Chanson française festive ).

Les activités de la ferme

Chasse au trésor à faire en famille, départ possible en permanence chaque jour d’ouverture (2€/enfant).

Jeux de société et jeux en bois d’extérieur en libre accès.

Les animaux de la ferme (moutons, poneys, basse-cour) promenade autour des parcs en permanence, visite à l’intérieur du parc avec Léo pour les nourrir à 14h30 chaque jour d’ouverture.

Bar et petite restauration (planches, tartines, gaufres, gâteaux) sur place.

Entrée libre et gratuite.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23 14:00:00

fin : 2024-06-23 20:00:00

Cosqueville 1 Lieu-dit Ferme de Renouville

Vicq-sur-Mer 50330 Manche Normandie fermederenouville@gmail.com

L’événement Concert de Martin Boyer et les activités de la ferme Vicq-sur-Mer a été mis à jour le 2024-04-05 par OT Cotentin Le Val de Saire