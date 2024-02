Concert de Marla Singer au My Beers My Beers Arles, samedi 24 février 2024.

L’absence d’un bassiste est une tendance. Cependant, ils sont trois à envoyer du lourd une batteuse, Eva et deux guitaristes Fab et Alex.

Le groupe est né en 2017 à Marseille, après quelques mois de répétition et des premiers concerts, Le groupe sort son premier EP et en 2020 le groupe sort son premier album éponyme sur le label M&O music.

En 2022, Marla Singer sort son nouvel album A Smell of Gunpowder signé sur le label anglais Glasstone Records.

Les hymnes de Marla Singer sont tirés du stoner chaud et sablonneux et ont des racines dans le rock massif et sans fioritures.

Leur son est à la fois classique et moderne si vous aimez le rock lourd et gras des années 90.

Un rock puissant mélangé à du grunge et une dose de progressif.

Marla Singer oscille entre un Pearl Jam, Nirvana, avec des touches d’Alice in Chains, voire de Pixies.

Leur plan ?

Vous mettre un flingue musical sur la tempe et décorer les murs avec ce qui vous entre dans vos oreilles ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 21:00:00

fin : 2024-02-24

My Beers Allée Du Colonel Arnaud Beltrame

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur mybeers.arles@gmail.com

