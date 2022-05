Concert de Mark MULHOLLAND Sancerre, 28 mai 2022, Sancerre.

Concert de Mark MULHOLLAND Sancerre

2022-05-28 – 2022-05-28

Sancerre 18300 Sancerre

“La Charcuterie” ouvre à nouveau avec à l’affiche un concert de MARK MULHOLLAND.

MARK MULHOLLAND est un chanteur compositeur écossais. Son dernier album “REVOLUTIONS GO IN CIRCLES” évolue entre le pop-rock, le folk celtique, le jazz et le reggae avec un style musical unique.

Entrée par la rue Johanneau à Sancerre.

Gratuit (un chapeau est prévu), buvette mais pas de repas sur place.

Concert organisé par l’association “Les lendemains qui chantent”

Après deux ans d’interruption “La Charcuterie” ouvre à nouveau avec un concert de MARK MULHOLLAND le samedi 28 mai à 20h.

librairie.sancerre@orange.fr +33 2 48 54 34 80

Sancerre

