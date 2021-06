CONCERT DE MARJOLAINE PIEMONT Vittel, 19 juin 2021-19 juin 2021, Vittel.

CONCERT DE MARJOLAINE PIEMONT 2021-06-19 20:30:00 20:30:00 – 2021-06-19 Espace Alhambra 223 rue de Metz

Vittel Vosges Vittel

15 EUR

Clic, on remonte le mécanisme et Marjolaine Piémont, semble sortir tout droit sortie d’une boîte à musique. Une longue dame brune. Une danseuse qui tourbillonne à la manière d’un automate. Sur scène, elle se met en mouvement et se révèle « Presqu’un animal ». Elle

ne montre pas les griffes, mais avec élégance, dévoile crûment ses textes mordants. Elle délivre par à-coups des sons qu’elle a emprisonnés dans sa boîte magique. Le son des guitares, d’un tambour… un écrin s’ouvre duquel Marjolaine s’érige et porte haut la parole d’une femme espiègle et audacieuse.

Elle partagera exceptionnellement la scène avec Vincent Baguian. Son premier album, « Pas Mal », sorti en 1997, remporte le prix Charles Cros, et souffle un vent jazzy sur le paysage musical français. Après l’écriture du conte musical « Sol en cirque » et une collaboration sur l’album d’Elisa Tovati « Je ne mâche pas mes mots », Vincent Baguian publie l’album « Ce soir, c’est moi qui fais la fille », un disque truculent et iconoclaste qui bénéficie de la participation de Zazie, Calogero et Elodie Frégé.

+33 3 29 08 16 59 http://ville-vittel.fr/billetterie

PHOTO VILLE DE VITTEL