Concert de Marion Cousineau Nogent-le-Rotrou, 5 mai 2022, Nogent-le-Rotrou.

Concert de Marion Cousineau Nogent-le-Rotrou

2022-05-05 19:00:00 – 2022-05-05

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Marion Cousineau est française de naissance, québécoise d’adoption. Après un doctorat en sciences cognitives, elle s’envole à Montréal ou elle va tomber en amour… pour la chanson, le slam, la profondeur des mots avec la douceur d’une plume.

“Son spectacle se savoure, se déguste, on s’en délecte et on sort joyeux, rêveur, heureux tout simplement.”

Après comme d’habitude, il sera possible de grignoter une assiette gourmande au ChAntier pour prolonger la soirée.

Marion Cousineau est française de naissance, québécoise d’adoption. Après un doctorat en sciences cognitives, elle s’envole à Montréal ou elle va tomber en amour… pour la chanson, le slam, la profondeur des mots avec la douceur d’une plume.

cie.theatrebuissonnier@wanadoo.fr +33 2 37 52 86 77

Marion Cousineau est française de naissance, québécoise d’adoption. Après un doctorat en sciences cognitives, elle s’envole à Montréal ou elle va tomber en amour… pour la chanson, le slam, la profondeur des mots avec la douceur d’une plume.

“Son spectacle se savoure, se déguste, on s’en délecte et on sort joyeux, rêveur, heureux tout simplement.”

Après comme d’habitude, il sera possible de grignoter une assiette gourmande au ChAntier pour prolonger la soirée.

© David Desreumaux

Nogent-le-Rotrou

dernière mise à jour : 2022-04-27 par