Concert de Marion Cousineau Breilly, 21 mars 2023, Breilly.

Concert de Marion Cousineau

Breilly Somme

2023-03-21 – 2023-03-21

Breilly

Somme

Breilly

Mardi 21 mars à 20h30 – Salle des fêtes de Breilly

Concert de chansons francophones / Tout public / Durée : 1h20

Française d’origine et québécoise d’adoption, Marion Cousineau a su puiser de ces deux terres d’élection le meilleur de l’écriture et du savoir-faire de la chanson francophone. L’univers de Marion Cousineau lui ressemble, tout en subtilité, en fragilité. Il est fait de portraits finement esquissés avec respect et humanité. Seule en scène, à la basse ou au clavier, oscillant entre la chanson et le slam, elle transmet avec un besoin de vérité et d’authenticité qui touche chacun.

Spectacle programmé en partenariat avec le Chaînon Manquant

CONTACT & RESERVATIONS

Réservation conseillée au 03.22.39.40.48 ou par mail (h.parent@nievresomme.fr)

Tarif 8€ / Tarif réduit* 5€ / Tarif spécial** 2.50€

*enfants, étudiants, élèves de l’école de musique, élèves de la Cie des gOsses, groupes de plus de 10 personnes

** demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, groupes scolaires ou pédagogiques

Mardi 21 mars à 20h30 – Salle des fêtes de Breilly

Concert de chansons francophones / Tout public / Durée : 1h20

Française d’origine et québécoise d’adoption, Marion Cousineau a su puiser de ces deux terres d’élection le meilleur de l’écriture et du savoir-faire de la chanson francophone. L’univers de Marion Cousineau lui ressemble, tout en subtilité, en fragilité. Il est fait de portraits finement esquissés avec respect et humanité. Seule en scène, à la basse ou au clavier, oscillant entre la chanson et le slam, elle transmet avec un besoin de vérité et d’authenticité qui touche chacun.

Spectacle programmé en partenariat avec le Chaînon Manquant

CONTACT & RESERVATIONS

Réservation conseillée au 03.22.39.40.48 ou par mail (h.parent@nievresomme.fr)

Tarif 8€ / Tarif réduit* 5€ / Tarif spécial** 2.50€

*enfants, étudiants, élèves de l’école de musique, élèves de la Cie des gOsses, groupes de plus de 10 personnes

** demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, groupes scolaires ou pédagogiques

Breilly

dernière mise à jour : 2022-11-17 par