Concert de Mario Forté et Ernst Reijseger Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-AlèsSaint-Christol-lez-Alès Catégories d’évènement: Gard

Saint-Christol-lez-Alès

Concert de Mario Forté et Ernst Reijseger Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès, 1 avril 2022, Saint-Christol-lez-AlèsSaint-Christol-lez-Alès. Concert de Mario Forté et Ernst Reijseger Maison pour tousMaison pour tous 41 rue des marmousets Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès

2022-04-01 – 2022-04-01 Maison pour tous 41 rue des marmousets

Saint-Christol-lez-Alès Gard Maison pour tous Saint-Christol-lez-Alès Gard Saint-Christol-lez-Alès Ernst Reijseger est violoncelliste et compositeur. Il se situe aux croisées des chemins entre musique contemporaine, free jazz, avant-garde, et musique improvisée. Très présent sur la scène jazz New Yorkaise et Européenne depuis 30 ans, il compte à son actif plus de 50 albums. Il est aussi connu pour avoir composé les musiques de 8 films du réalisateur Werner Herzog.Mario Forté est violoniste et compositeur, diplômé du conservatoire de Paris, qui après plusieurs années d’activités de concerts, de direction et d’enseignement sur le territoire européen, s’est établi sur la scène New Yorkaise en 2016. Premier prix du concours international de violon Zbigniew Seifert, Mario Forté a tout autant un parcours académique classique que de nombreuses collaborations dans des univers musicaux très variés à son compteur.Informations pratiques: – Date : le 1er Avril 2022- Heure: 20h30 à 23h00- Lieu : Maison pour Tous à Saint Christol lès Alès- Entrée libre +33 4 66 60 74 04 Droits libres

Maison pour tousMaison pour tous 41 rue des marmousets Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès

dernière mise à jour : 2022-03-08 par CEVENNES TOURISME

Détails Catégories d’évènement: Gard, Saint-Christol-lez-Alès Autres Lieu Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès Adresse Maison pour tousMaison pour tous 41 rue des marmousets Ville Saint-Christol-lez-AlèsSaint-Christol-lez-Alès lieuville Maison pour tousMaison pour tous 41 rue des marmousets Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès Departement Gard

Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-AlèsSaint-Christol-lez-Alès Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-christol-lez-alessaint-christol-lez-ales/

Concert de Mario Forté et Ernst Reijseger Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès 2022-04-01 was last modified: by Concert de Mario Forté et Ernst Reijseger Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès 1 avril 2022 gard Saint-Christol-lez-Alès

Saint-Christol-lez-AlèsSaint-Christol-lez-Alès Gard