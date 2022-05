CONCERT DE MARIO BATKOVIC AU CHÂTEAU DE PLAISANCE Rochefort-sur-Loire Rochefort-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

CONCERT DE MARIO BATKOVIC AU CHÂTEAU DE PLAISANCE

La soirée débutera par une marche de dix minutes, à travers la butte de Chaume. Puis, les invités arriveront au cœur d'une des parcelles de vignes, en forme naturelle d'amphithéâtre, où est produit le cru Ronceray ». L'artiste Mario Batkovic débutera son concert à 19h30. L'artiste explore les codes de l'accordéon, entre musique classique, minimalisme contemporain, musique répétitive et jazz. Un voyage entre prouesse musicale et performance technique. Les invités pourront ensuite déguster des vins du domaine, ainsi qu'une planche apéritive réalisée par le Chef Olivier Schvirtz (anciennement restaurant le Chenin à Savennières), tout en admirant le coucher de soleil. Le domaine sera ouvert au public le samedi 11 juin de 11h à 18h. Concert sur réservation uniquement sur www.chateaudeplaisance.com

Le Château de Plaisance accueille le musicien bosniaque Mario Batkovic, pour un concert intimiste au coeur de ses vignes

Rochefort-sur-Loire, 11 juin 2022
EUR 29

