Concert de Marina Farbmann (artiste lyrique de l'Opéra de Bordeaux) Chant Russe Tzigane (10e / Gratuit – 7ans) Lacanau, 10 août 2022, Lacanau. Eglise Notre Dame des Flots 16 Avenue de l'Adjudant Guittard Lacanau

2022-08-10

Découvrez Marina Farbmann, Artiste lyrique de l'Opéra de Bordeaux, à l'Eglise Notre-Dame des Flots « Le chant slave, tzigane et le chant sacré pour la paix des peuples » Parmi les chants connus sont Kalinka, Les yeux noirs, Le temps des fleurs, Deux guitares, Kazatchok, Les sourcils noirs, Rouchnik, ainsi que les chants sacrés, Ave Maria, Amazing grace, Panis Angelicus…

