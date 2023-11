Concert de Marijke Jährling & Sébastien Lovato Concert de Marijke Jährling & Sébastien Lovato Paris, 25 novembre 2023, Paris.

Le samedi 25 novembre 2023

de 21h00 à 23h00

.Tout public. payant

15 euros

Faites-vous du bien à travers le travail remarquable tant par l’esprit général que propose l’album, mélange subtil où résonnent les mots et le jazz, que par le talent des artistes présents pour partager avec vous la sortie de ce CD.

Pour ceux qui souhaitent découvrir Marijke Jährling, chanteuse, actrice et

compositrice. Son travail musical est orienté vers le jazz et la chanson

et, en tant qu’actrice, elle a également rempli de nombreux rôles de chanteuse

sur scène.

Elle a suivi une formation à l’Ecole d’Art

d’Utrecht (HKU/NL) et a travaillé étroitement et rigoureusement avec la

chanteuse de jazz Fay Victor (New York) et avec

contre-ténor Oliver May (musique classique).

Marijke Jährling se concentre sur l’entraînement de la voix et la création de chansons

ainsi que sur le complexe fonctionnel souffle-corps-voix, également pour les

professions orales – et bien sûr sur tout ce qui a trait à la performance

scénique à savoir comment transmettre l’émotion au public, sur scène, par

l’interprétation, la posture, la position de la voix, l’expression du

visage.

Sébastien Lovato est un pianiste inspiré, humble et discret, nous

invite par la sortie de ce CD à une série joyeuse qui nous plonge par moment

nostalgiquement à ce qui était Paris.

Concert de Marijke Jährling & Sébastien Lovato Théâtre de l'Île-Saint-Louis 39 Quai d'Anjou 75004 75004 Paris

Contact : https://acel-enligne.fr/ +33781930763 acel.contact@gmail.com https://www.facebook.com/p/ACEL-100064623944378/ https://www.facebook.com/p/ACEL-100064623944378/ https://acel-enligne.fr

