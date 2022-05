Concert de Marie Crochet Parthenay, 28 mai 2022, Parthenay.

Concert de Marie Crochet Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay

2022-05-28 21:00:00 – 2022-05-28 23:00:00 Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques

Parthenay Deux-Sèvres

“J’ai faim d’amour… quand j’ai faim d’bon sens !”. Un cocktail décapant, chamarré et organisé, joyeux et émouvant, de perles de chansons manifestes énergisantes. C’est la fête de l’humain et à notre humanité en chansons qui piquent et ça fait du bien ! Un grand vent d’émancipation sur le fil rouge du genre terrien et du vivant.

Marie Crochet prête sa voix, son expressivité, son humour, sa dérision aux “Mots dits z’humains”. Hk et les Saltimbanks, Marc Robine, Les Yeux de la Tête, Michèle Bernard, Jolie Môme, Femmouzes, Romain Didier, Yves Jamait, Font…

+33 6 28 41 78 07

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay

