Concert de Marghe, la chanteuse gagnante de « The Voice 2021 » à la salle des fêtes de Villiers-en-Plaine le 12 février au profit de l'association « Pour Louis et toi ». Les bénéfices récoltés seront entièrement reversés aux familles afin de financer les soins, matériels et frais de déplacements (que nécessites certains soins) liés au handicap de leurs enfants. Réservation au 06.02.71.47.92 (Marie-France Charrier)

Villiers-en-Plaine Deux-Sèvres Villiers-en-Plaine EUR 25

Salle des fêtes Route de Benêt
2022-02-12

