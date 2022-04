Concert de Marc Perrone Tarbes, 13 mai 2022, Tarbes.

Concert de Marc Perrone TARBES 44 rue Larrey Tarbes

2022-05-13 20:30:00 – 2022-05-13 TARBES 44 rue Larrey

Tarbes Hautes-Pyrénées Tarbes

25 25 EUR

« Images de Marc » est une promenade dont le paysage est constitué d’extraits de documentaires auxquels j’ai eu le plaisir de participer au court de ces trente dernières années.

Un montage de films documents où tour à tour se croisent l’histoire de l’accordéon, de ma banlieue, point de départ obligé et des portraits d’amis qui me sont chers.

Il y a là l’occasion pour moi de mêler le cinéma et le spectacle vivant, ici et là-bas, le passé et le temps présent, hier et aujourd’hui qui sans doute feront demain, un vieux rêve que j’entretiens depuis bien longtemps.

D’images projetées en textes, musiques et chansons on peut voyager et rêver à bon compte.

Une création de Marc Perrone avec :

Marc Perrone – Chants

Marie-Oddile Chantran – Vielle, chant

Jacques Di Donato et Nicolas Najote – Clarinettes

André Minvielle – Percu chant

Bruno Maurice – Accordéon chromatique

> Infos et billetterie sur le site

+33 5 62 93 30 93 https://www.theatre-tarbes.fr/

TARBES 44 rue Larrey Tarbes

dernière mise à jour : 2022-04-04 par OT de Tarbes|CDT65