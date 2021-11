CONCERT DE MARC HEVEA Pézenas, 26 novembre 2021, Pézenas.

CONCERT DE MARC HEVEA Pézenas

2021-11-26 21:00:00 – 2021-11-26

Pézenas Hérault Pézenas

Marc Hévéa, un artiste captivant et talentueux, riche d’une esthétique musicale unique, pure et élégante.

Marc Hévéa, auteur-compositeur, pianiste, guitariste, arrangeur héraultais a joué dans les plus grands festivals (Francofolies de la Rochelle, Jazz à Montreux) et en première partie de chanteurs comme Michel Jonasz, Liane Foly ou encore Didier Lockwood.

A l’occasion de la sortie de son nouvel album « INSOLITES SOLOS », il nous emmène dans son univers musical, un univers chaleureux qui swingue et groove et tient autant de la chanson française que de la bossa, du blues, du swing jazzy ou du reggae !

Côté texte, il traque les mirages de la société d’aujourd’hui sans jamais se départir de son regard optimiste et bienveillant

Qu’il est doux de se laisser captiver par ces solaires «INSOLITES SOLOS » et les laisser, peu à peu, nous emplir d’une émotion capable de nous emmener, sans même que l’on ne s’en rende compte, vers des latitudes pleines de couleurs magiques et de sensations merveilleuses. Essayez, vous aimerez sans nul doute cette rencontre !

N’hésitez plus à venir partager un moment magique !

Piano et chant : Marc Hévéa

Guitare et choeurs : Philippe Carmona

Basse et choeurs : Robin Capuano

Batterie et choeurs : Alexandre Boulin

dernière mise à jour : 2021-11-16 par