Concert de Manu Lorcat La Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin Catégories d’évènement: La Ferté-Saint-Aubin

Loiret

Concert de Manu Lorcat La Ferté-Saint-Aubin, 19 mars 2022, La Ferté-Saint-Aubin. Concert de Manu Lorcat La Ferté-Saint-Aubin

2022-03-19 19:30:00 – 2022-03-19 00:00:00

La Ferté-Saint-Aubin Loiret La Ferté-Saint-Aubin Le Restaurant Olivier vous invite au concert de Manu Lorcat le samedi 19 mars 2022 à partir de 19h30 pour un printemps Rock’n’Roll!

Le respect des distances sociales et obligations sanitaires est exigé. Le Restaurant Olivier vous invite au concert de Manu Lorcat le samedi 19 mars 2022 à partir de 19h30 pour un printemps Rock’n’Roll!

Le respect des distances sociales et obligations sanitaires est exigé. +33 2 38 47 54 51 Le Restaurant Olivier vous invite au concert de Manu Lorcat le samedi 19 mars 2022 à partir de 19h30 pour un printemps Rock’n’Roll!

Le respect des distances sociales et obligations sanitaires est exigé. Olivier

La Ferté-Saint-Aubin

dernière mise à jour : 2022-03-01 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN

Détails Catégories d’évènement: La Ferté-Saint-Aubin, Loiret Autres Lieu La Ferté-Saint-Aubin Adresse Ville La Ferté-Saint-Aubin lieuville La Ferté-Saint-Aubin Departement Loiret

La Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-ferte-saint-aubin/

Concert de Manu Lorcat La Ferté-Saint-Aubin 2022-03-19 was last modified: by Concert de Manu Lorcat La Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin 19 mars 2022 La Ferté-Saint-Aubin Loiret

La Ferté-Saint-Aubin Loiret