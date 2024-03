CONCERT DE MANOÜTCH SKANDAL Juvignac, vendredi 15 mars 2024.

CONCERT DE MANOÜTCH SKANDAL Juvignac Hérault

Un concert de Manoütch Skandal se vit plus qu’il ne s’écrit. Leur slogan Jazz manouche, vocodeur et frite !

Ce que l’on peut dire de ce groupe festif et excentrique, c’est qu’il aime reprendre à sa sauce des tubes des années 80-90, faire swinguer sur des valses franchouillardes des années 30 et délivrer un jazz déjanté aux forts accents balkaniques. Le tout avec la frite et accompagné d’un vocodeur, qui transforme les voix et les ambiances !

Un Apéro Live qui, comme la Médiathèque en a pris l’habitude, fera vibrer et se déhancher le public un vendredi soir en mode détente.

Réservation conseillée (places limitées) mediatheque@juvignac.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15

fin : 2024-03-15

Rue du Poumpidou

Juvignac 34990 Hérault Occitanie

