Bellenaves Bellenaves Allier, Bellenaves Concert de Manoé, un jeune violoniste Bellenaves Bellenaves Catégories d’évènement: Allier

Bellenaves

Concert de Manoé, un jeune violoniste Bellenaves, 18 août 2021, Bellenaves. Concert de Manoé, un jeune violoniste 2021-08-18 18:00:00 – 2021-08-18

Bellenaves Allier Bellenaves EUR 12 12 L’association “Veauce Hors les murs” présentera Manoé en concert à l’église Saint-Martin. Manoé,9 ans, partagera avec nous sa passion pour le violon.

Il interprétera des œuvres de Beethoven, Georges Bizet, Emmanuel Chabrier, Carlos Gardel, Francis Lai… https://manoe-leviolon-pour-passion.blogspot.com/ dernière mise à jour : 2021-08-12 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Bellenaves Autres Lieu Bellenaves Adresse Ville Bellenaves lieuville 46.19961#3.07855