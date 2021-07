Concert de Manivel Swing Plémy, 30 juillet 2021, Plémy.

Concert de Manivel Swing 2021-07-30 20:30:00 – 2021-07-30 22:00:00

Plémy Côtes d’Armor Plémy

Manivel Swing en concert, c’est un choix de chansons qui suit l’humeur du jour! Sylvain Liote- Stasse et Cyrille Fouquer forment un duo atypique: le premier au chant et à l’orgue de barbarie, le second au violon. Ils portent avec enthousiasme tout un répertoire de chansons françaises ou venues d’ailleurs (pop, jazz, rock, trad ou reggae). Gratuit

catherine.moisan@plemy.fr +33 6 78 87 42 05

