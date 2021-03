Oslo Oslo Oslo Concert de Manhattan Skyline Oslo Oslo Catégorie d’évènement: Oslo

Concert de Manhattan Skyline Oslo, 11 août 2021-11 août 2021, Oslo. Concert de Manhattan Skyline

du mercredi 11 août au dimanche 15 août à Oslo

Concerts improvisé au Club Night apperance au [festival Øya.](https://oyafestivalen.no/)

Entrée sur inscription

Concerts improvisé au Club Night apperance au festival Øya. Oslo Tøyenparken Oslo Grünerløkka

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-11T08:30:00 2021-08-11T23:30:00;2021-08-11T23:30:00 2021-08-11T23:59:00;2021-08-12T08:30:00 2021-08-12T23:00:00;2021-08-13T08:30:00 2021-08-13T23:00:00;2021-08-14T09:00:00 2021-08-14T23:00:00;2021-08-15T09:00:00 2021-08-15T23:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Oslo Autres Lieu Oslo Adresse Tøyenparken Ville Oslo