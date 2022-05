Concert de Mandragore – harpe et chant, musiques de la route de la soie Tréhorenteuc Tréhorenteuc Catégories d’évènement: 56430

TREHORENTEUC

Concert de Mandragore – harpe et chant, musiques de la route de la soie
Tréhorenteuc, 6 août 2022
Place Abbé Gillard Eglise de Tréhorenteuc

2022-08-06 20:30:00 – 2022-08-06 21:30:00

« Au cours de ses voyages sur la route de la soie, Mandragore a croisé le fantôme d'une harpe orientale ancienne, qui résonnait sous l'Empire Perse et Ottoman, d'Istanboul à L'Ouzbekistan en passant par le Caucase. Pour rendre hommage à cette cousine disparue, Mandragore nous entraîne dans un périple musicale traversant la Turquie, L'Arménie, La Géorgie, L'Azerbaïdjan, L'Iran jusqu'aux confins de L'Asie centrale… Pas besoin d'avion ni de voiture, une voix et une harpe suffisent pour traverser l'espace et le temps. »

À 20h30.

mandragore.art.factory@gmail.com
https://www.mandragoremusic.com/

