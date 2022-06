Concert de Mandolines LA SERENATA de Schiltigheim 67000 STRASBOURG Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Concert de Mandolines LA SERENATA de Schiltigheim, 25 juin 2022 21:30, 67000 STRASBOURG. LA SERENATA de SCHILTIGHEIM est un orchestre de mandolines accompagnées par les mandoles, liuto cantabile, guitares et contrebasse, sous la baguette de Marine Mairet, cheffe dynamique qui est également violoniste soliste et enseignante de violon. Elle dirige La Sérénata depuis 2013. Cet Orchestre à Plectre (OAP) interprète des pièces baroque, classiques, modernes, populaire et traditionnelles La Bella Chiao, Les yeux noirs, Hallelujah , ou écrites pour les films comme Borsalino, Le temps des cathédrales ou Danse mon Esméralda. Pour cette Fête de la mandoline, le programme se composera d’extraits d’un répertoire varié où figurent : Carolan, E. Mezzacapo, R. Cocciante, Yoshitomo, Rudolf Krebs, Calace, L. Cohen, et Sylvain Dagosto qui a composé et arrangé spécialement pour la mandoline et les OAP beaucoup de pièces comme Ukrainia et Marusia. LA SERENATA recrute en permanence de nouveaux membres, les accueille dans son orchestre, les forme et peut leur prêter un instrument. Les répétitions ont lieu le mardi soir à 20h à Schiltigheim, à la maison des Sociétés au 1, rue de la Patrie. Contact : www.mandolines-serenata.fr ou au 06 71 03 41 78.

Heure : 21:30
Lieu Eglise Neuho-Stockfeld
Adresse 36 Route d'Altenheim
Ville 67000 STRASBOURG
Organisateur La Sérénata

