Bas-Rhin Diemeringen Concert de Mandoline par les ensembles Cercle Mandoliniste La Sérénata, Ensemble Hemiole, Ensemble Guitare-Madoline, sous la direction de Aurore Schiby et Marie-Laure Schmitt. Avec la participation de la classe de chant et de l’ensemble de flûte-traversière de l’école de musique de Diemeringen.

15h. A l'église protestante.

