Concert de Mamz’elle titou Baume-les-Dames, 29 avril 2022, Baume-les-Dames.

Concert de Mamz’elle titou Maison des Ateliers 2 faubourg d’Anroz Baume-les-Dames

2022-04-29 – 2022-04-29 Maison des Ateliers 2 faubourg d’Anroz

Baume-les-Dames Doubs

Ce concert ouvre l’exposition de Valérie Guirao les 29-30 Avril et 1er mai et les 7 et 8 Mai .

Plus d’infos sur alamaisondesateliers.com

Participation au chapeau.

clous.nuages@gmail.com +33 3 81 84 27 98 http://alamaisondesateliers.com/

Ce concert ouvre l’exposition de Valérie Guirao les 29-30 Avril et 1er mai et les 7 et 8 Mai .

Plus d’infos sur alamaisondesateliers.com

Participation au chapeau.

Maison des Ateliers 2 faubourg d’Anroz Baume-les-Dames

dernière mise à jour : 2022-04-23 par