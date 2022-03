Concert de Malincka : Polyphonies du monde Montigny-lès-Arsures, 26 mars 2022, Montigny-lès-Arsures.

Samedi 26 Mars à 20h à l’Eglise de Montigny les Arsures

Un concert de “MALINCKA” c’est d’abord un voyage vocal et polyphonique à travers le monde.

A cappella ou accompagnées (guitare, percussion, flûte traversière…), empruntant des arrangements musicaux à des formations de grande qualité (Barbara Furtuna, Lo cor de la Plana, Evasion, Ando Drom, Chet Nuneta…) ou composant les leurs, elles aiment par-dessus tout chanter ces peuples qui vivent avec la culture des chants traditionnels comme moyen de témoignage, de lien et d’expression directe.

Elles ont à coeur de faire vivre avec le plus de sincérité possible la révolte d’un chant de lutte italien autant que la beauté d’une légende mexicaine, la joie d’un chant d’amour tzigane ou encore la profondeur d’une messe corse… Mais aussi la douceur d’une berceuse roumaine, la tristesse d’un chant de guerre bulgare ou la rage d’un chant de liberté occitan.

En somme, ce qui les anime profondément, c’est chanter l’humain, ses émotions et ses émois, avec un amour profond pour la musique qui fait naturellement le lien entre elles et le public.

Ce concert est organisé par l’association Oreille en Fête avec le soutien de la commune de Montiny les Arsures et de l’Association Musiques au Coeur.

Tarif : 13€

Réservation de préférence en ligne sur oreille en fête/hello asso ou par mail à contact@oreille-en-fete.fr ou par téléphone au 06 41 49 62 12.

contact@oreille-en-fete.fr

