Concert de Malick DIAW Wintzenheim, 2 février 2022, Wintzenheim.

Concert de Malick DIAW Wintzenheim

2022-02-02 20:00:00 – 2022-02-02 22:00:00

Wintzenheim Haut-Rhin

EUR Guitariste, auteur, compositeur et interprète, Malick DIAW est un musicien sénégalais installé à Paris. Sa musique penche vers l’afro-folk, mêlée de sons touareg ou mandingue, mais aussi de blues, de rock et de jazz. Elle oscille entre rythmes africains et européens et peut s’accompagner de percussions (djembé, sabar, calebasse…), guitare acoustique et chœurs.

Malick a accompagné à la guitare, durant sa carrière, des stars Africaines telles que Les Tourée Kunda (Sénégal), Mariém Hassan (Sahara occidental) , Ghalia Bénali (Tunisie) , Oumar Péne (Sénégal) …

Les agents d’accueil de l’espace billetterie se tiennent à disposition pour toute demande de réservation ou de renseignements par téléphone au 03 89 79 60 17 ou 07 87 79 87 63 ou par mail à arthuss@mairie-wintzenheim.fr durant ces horaires :

• Lundi et mardi de 17h30 à 19h30

• Mercredi de 9h30 à 11h30 et de 17h30 à 19h30

• Jeudi de 17h30 à 19h30

• Vendredi de 19h à 21h

Des rythmes africains à l’Arthuss

+33 3 89 79 60 17

Wintzenheim

