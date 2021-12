Concert de Malakit Médiathèque de Joué-lès-Tours, 22 janvier 2022, Joué-lès-Tours.

Concert de Malakit

Médiathèque de Joué-lès-Tours, le samedi 22 janvier 2022 à 20:00

**Malakit**, c’est l’écrin d’un trio à cordes dans lequel vient se lover la voix sensuelle et plurielle de **Juliette Rillard**, auteur- compositeur-interprète et initiatrice de cet élégant quartet. **Malakit** défend une chanson résolument chic et désabusée. Le classieux combo aux allures de dandys assortit ainsi ses textes à une musique qui mêle arrangements classiques (Debussy ou Schubert) et pop (Gainsbourg, Divine Comedy, Katerine…), un dialogue naïf et désinvolte entre la musique populaire et la musique plus savante…

Dans la limite des places disponibles

Médiathèque de Joué-lès-Tours 1 rue du 8 mai 1945 37300 Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours Rabière Indre-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T21:30:00