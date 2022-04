Concert de MAÎTRISE DE RADIO FRANCE La Riche La Riche Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

La Riche

Concert de MAÎTRISE DE RADIO FRANCE La Riche, 19 mai 2022, La Riche. Concert de MAÎTRISE DE RADIO FRANCE La Riche

2022-05-19 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-19 22:30:00 22:30:00

La Riche Indre-et-Loire La Riche 15 EUR 15 25 En avant-première de sa 50e édition, le Florilège vocal de Tours invite la Maîtrise de Radio France à ouvrir les festivités par un concert exceptionnel.Sofi Jeannin, directrice musicale – Trami Nguyen, piano – Lucas Genas, percussions. Au programme: Poulenc, Moultaka, Bingham, Saariaho, Psathas, Soh. En avant-première de sa 50e édition, le Florilège vocal de Tours invite la Maîtrise de Radio France à ouvrir les festivités par un concert exceptionnel.Sofi Jeannin, directrice musicale – Trami Nguyen, piano – Lucas Genas, percussions. +33 2 47 38 60 93 https://florilegevocal.com/infos-pratiques/billetterie/ En avant-première de sa 50e édition, le Florilège vocal de Tours invite la Maîtrise de Radio France à ouvrir les festivités par un concert exceptionnel.Sofi Jeannin, directrice musicale – Trami Nguyen, piano – Lucas Genas, percussions. Au programme: Poulenc, Moultaka, Bingham, Saariaho, Psathas, Soh. Tours Val de Loire Tourisme

La Riche

dernière mise à jour : 2022-04-26 par Tours Val de Loire Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, La Riche Autres Lieu La Riche Adresse Ville La Riche lieuville La Riche Departement Indre-et-Loire

La Riche La Riche Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-riche/

Concert de MAÎTRISE DE RADIO FRANCE La Riche 2022-05-19 was last modified: by Concert de MAÎTRISE DE RADIO FRANCE La Riche La Riche 19 mai 2022 Indre-et-Loire La Riche

La Riche Indre-et-Loire