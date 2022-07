Concert de magie mentale de la compagnie Raoul Lambert Ciboure Ciboure Catégories d’évènement: Ciboure

2022-07-23 19:00:00 – 2022-07-23 19:55:00

La compagnie Raoul Lambert nous propose un concert de magie mentale, une aventure théâtrale troublante qui entremêle avec délice le doute et la réalité, la musique et le mystère. Le personnage de Raoul Lambert, crooner/loser, s'infiltrera dans les pensées des spectateurs, montrant ainsi le pouvoir de la musique et des mots sur notre comportement ! Une expérience malicieuse et délicieuse !

