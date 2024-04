CONCERT DE MAGELLAN La Réserve.art Abbaretz, vendredi 3 mai 2024.

En créole, anglais, français, espagnol, cajun, russe, brésilien… Mickaël Dayot et Mourad Aït Abdelmalek vous invitent à leur tour du monde. De rives en rives, de ports en ports nous voilà embarqués dans un voyage imaginaire.​

Tantôt bal, tantôt tour de chant le concert est jalonné d’un récit improbable et décalé. A travers les 7 mers Magellan bourlingue d’anecdotes en aventures. On y croise une danseuse égyptienne à Saigon, un légionnaire à Buenos Aires, des cousins cajuns…

​Un périple musical de la Méditerranée à l’Amérique du sud, en passant par la Louisiane, les Caraïbes, le Cap vert, la Réunion, l’Irlande, la Russie. Dépaysement assuré !

​Réunis par leur envie commune de fusionner les styles et les genres qu’ils affectionnent en ignorant toute frontière musiques traditionnelles, chansons, jazz, les deux musiciens vous emmènent dans leur univers empreint de Saudade, de chaleur et de joie.

Gratuit

Entrée libre

Bar et restauration sur place .

Début : 2024-05-03 20:30:00

fin : 2024-05-03 22:00:00

La Réserve.art 8 Place de l’Église

Abbaretz 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire

