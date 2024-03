Concert de Madelyn Ann au Mar’mousse Mar’mousse – Kav, Bar & Resto Al Lege, samedi 17 février 2024.

Concert de Madelyn Ann au Mar’mousse Venez écouter de la pop rock electro en breton Samedi 17 février, 20h00 Mar’mousse – Kav, Bar & Resto Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-17T20:00:00+01:00 – 2024-02-17T23:30:00+01:00

Fin : 2024-02-17T20:00:00+01:00 – 2024-02-17T23:30:00+01:00

À travers une musique à la rencontre de la pop et du rock atmosphérique, quelque part entre Tove Lo et Coldplay,

MADELYN ANN est un groupe breton. La voix douce et puissante de Madeline Anne, la chanteuse, donne à la

langue bretonne des sonorités anglaises ou scandinaves qui nous transportent et nous font rêver.

Mar’mousse – Kav, Bar & Resto 25 rue Adolphe Le Bail 22190 PLERIN Al Lege 22190 Aodoù-an-Arvor Breizh

pop rock

Mar’mousse