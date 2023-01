CONCERT DE MADDY STREET AU TEMPLE MOUSSE Laval, 4 février 2023, Laval .

CONCERT DE MADDY STREET AU TEMPLE MOUSSE

Grande Rue Laval Mayenne

2023-02-04 – 2023-02-04

Laval

Mayenne

Dans le cadre de « SOLIBARITÉ EN TOURNÉE GÉNÉRALE », mini festival regroupant une grosse dizaine de bars lavallois, j’ai l’immense plaisir d’accueillir Maddy Street au Temple Mousse le 04 février à 19h30.

Maddy Street c’est la plus britannique des françaises. Du haut de ses 23 ans, la jeune chanteuse et vidéaste vous entraine dans un univers infiniment Queer et Pop. Entre légèreté pétillante et gravité poétique ses sons mélangent le français et l’anglais, le romantique et l’engagé, le sombre et le coloré.

Rendez-vous vous les 4 février à 19h30.

https://www.instagram.com/p/Cnj_O1uIukq/?hl=fr

