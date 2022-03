Concert de Madame Guillotine Putanges-le-Lac, 26 mars 2022, Putanges-le-Lac.

Fondé en 1993, le trio « Madame Guillotine » est un groupe engagé avec des textes sociaux, qui se démarque par son identité musicale au style unique, puisant dans le punk rock et le métal revendicatif.

Ils sortent leur 15ème album “Fury World” après presque 30 années de carrière aux services du Rock, et à cette occasion, ils comptent bien faire trembler les murs du [K]Rabo pour votre plus grand plaisir et le nôtre.

Alors soyez en forme car ça va envoyer du lourd !!!

Un petit avant gout: https://youtu.be/NP1VWBfzlgE

Prix ​​libre.

