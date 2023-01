Concert de Macadam Bazar La Ciotat La Ciotat Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Les Macadam Bazar ont donné des centaines de concerts à travers l’hexagone : festivals, salles de spectacle mais aussi prisons, squats, lycées, manifestations et interventions militantes en tout genre.

Ces copains de lycée devenus saltimbanques des temps modernes impressionnent de par leur parcours et leur sonorité atypique. De l’accordéon qui chante le rock’n’roll, des guitares distordues qui parlent de tendresse et du violon irlandais qui fait danser les petits matins au folklore des pays de l’Est, ils nous offrent une orchestration surprenante pour un mélange de cultures dont eux seuls ont le secret.

Ils font partie de ces groupes qui ne s’embarrassent pas d’étiquettes et vont où leur esprit libertaire les mène. Leur musique est à leur image : très colorée et ouverte sur une quantité d’univers différents..



Cela fait plus de dix ans que Macadam Bazar sillonne les routes alternatives du rock musette et de la chanson punk.

Places limitées – Pas de réservation

jazzconvergences@hotmail.com

