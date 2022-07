Concert de Lyra Voce, un duo de guitares et voix lyrique Esclauzels, 23 juillet 2022, Esclauzels.

Concert de Lyra Voce, un duo de guitares et voix lyrique

Eglise Esclauzels Lot

2022-07-23 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-23

Esclauzels

Lot

Esclauzels

FREDERICO MORETTI ( 1770-1839)

• La irresolution

FERNANDINO CARULLI (1770-1841)

• Senti mio bene (grand air italien)

FERNANDO SOR (1778-1839)

• Si dives que mis ojos

• Mis descuidados ojos

FRANÇOIS DE FOSSA (1775-1849)

• Andante maestoso et menuet

Solo de guitare , divertissement opus 6

HENRY PURCELL (1659-1695)

• Music for a while

• When I have often heard

GEORG FRIEDRICH HANDEL (1695-1759)

• Ombra mai du ( Xerxès)

FRANZ SCHUBERT ( 1797-1828 ) Lieder

• Standchen

• Auf dem wasser

GABRIEL FAURE ( 1845-1924)

• Après un rêve

• Le secret

ERIK SATIE ( 1866-1929)

• Je te veux

WILLIAM WALTON ( 1902-1983)

• Bagatelle n°2 (lento)

• Bagatelle n°3 ( alla cubana )

solo de guitare

JOAQUIN RODRIGO ( 1901-1999 )

• Coplillas de Belen

• Adela

• En jerez de la Frontera

ENRIQUE GRANADOS ( 1867-1916)

• El Majo discreto

PIERRE GUEDRON (1565-1620)

• Cessez mortels

JOHN DOWLAND (1563-1623)

• Clear or cloudy

• If my complaints

• Now oh now

• Come again

Esclau’ Culture vous présente un duo de guitares et voix lyrique, musique baroque espagnole : Thomas Fournie, guitares et Irina Loperiol, voix lyrique

Places limitées réservation recommandée par chèque à Association ESCLAU’CULTURE

+33 6 26 52 07 72

