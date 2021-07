Ouistreham Ouistreham Calvados, Ouistreham Concert de l’Union Musicale Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Concert de l'Union Musicale 2021-09-17 20:30:00 20:30:00 – 2021-09-17 Place Albert Lemarignier Eglise Saint-Samson

Ouistreham Calvados Ouistreham Venez assister à un concert de l’Union Musicale à l’église Saint-Samson de Ouistreham Riva-Bella.

L’Union Musicale est un ensemble musical de trente musiciens et percussionnistes.

Entrée libre, dons au profit de l’association Vagues de Nacre.

L'association Vagues de Nacre récolte des fonds dans le but d'améliorer les soins de confort des patients hospitalisés au Centre de lutte contre le cancer François-Baclesse situé à Caen.

