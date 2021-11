Gourdon Gourdon Gourdon, Lot Concert de l’Union Musicale Gourdonnaise Gourdon Gourdon Catégories d’évènement: Gourdon

Lot

Concert de l’Union Musicale Gourdonnaise Gourdon, 14 novembre 2021, Gourdon. Concert de l’Union Musicale Gourdonnaise Union Musicale Gourdonnaise Salle des Pargueminiers Gourdon

2021-11-14 16:00:00 16:00:00 – 2021-11-14 Union Musicale Gourdonnaise Salle des Pargueminiers

Gourdon Lot Gourdon Lot L’Union Musicale Gourdonnaise vous invite à son concert le 14 Novembre 2021 à la salle des Pargueminiers. Entrée Libre. jpf.vermeeren@orange.fr +33 6 80 65 70 98 umg

Union Musicale Gourdonnaise Salle des Pargueminiers Gourdon

dernière mise à jour : 2021-11-04 par OT Gourdon Lot Tourisme – Agence de Développement TouristiqueLot Tourisme – Agence de Développement Touristique

Détails Catégories d’évènement: Gourdon, Lot Autres Lieu Gourdon Adresse Union Musicale Gourdonnaise Salle des Pargueminiers Ville Gourdon lieuville Union Musicale Gourdonnaise Salle des Pargueminiers Gourdon