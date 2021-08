La Force La Force Dordogne, La Force Concert de l’Union Musicale Bergeracoise La Force La Force Catégories d’évènement: Dordogne

La Force

Concert de l’Union Musicale Bergeracoise La Force, 12 septembre 2021, La Force. Concert de l’Union Musicale Bergeracoise 2021-09-12 – 2021-09-12

La Force Dordogne La Force Rendez-vous sur la Place de la République le dimanche 12 septembre à 16h où vous retrouverez un concert par l’Union Musicale Bergeracoise.

Entrée libre dans la limite des places disponibles: contrôle du pass sanitaire selon la réglementation en vigueur. Rendez-vous sur la Place de la République le dimanche 12 septembre à 16h où vous retrouverez un concert par l’Union Musicale Bergeracoise.

