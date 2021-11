Concert de l’Union Musicale Bergeracoise : 19e concert du nouvel an Bergerac, 8 janvier 2022, Bergerac.

Concert de l’Union Musicale Bergeracoise : 19e concert du nouvel an Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet Bergerac

2022-01-08 – 2022-01-08 Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet

Bergerac Dordogne

L’Union Musicale Bergeracoise (UMB), orchestre d’harmonie fort de plus de soixante musiciens, est la plus grande formation musicale du Sud Dordogne. Dirigé par Aurélien CESCOUSSE et Luc DUMAINE, musiciens professionnels, l’ensemble des musiciens amateurs est fier chaque année de vous proposer ses traditionnels concerts du Nouvel An. C’est toujours avec un immense plaisir et une certaine dose d’émotion que nous vous retrouvons sur la scène du Centre Culturel.

Le répertoire proposé est défini par nos deux directeurs artistiques en fonction d’un thème, véritable fil d’Ariane de nos concerts. Cependant cette année, une fois n’est pas coutume, ils ont souhaité ne pas dévoiler le thème choisi. Surprise garantie ! Soyez cependant assurés de retrouver, comme nous en avons l’habitude, des morceaux classiques, contemporains mais aussi des standards populaires afin de contenter toutes les oreilles

L’Union Musicale Bergeracoise (UMB), orchestre d’harmonie fort de plus de soixante musiciens, est la plus grande formation musicale du Sud Dordogne. Dirigé par Aurélien CESCOUSSE et Luc DUMAINE, musiciens professionnels, l’ensemble des musiciens amateurs est fier chaque année de vous proposer ses traditionnels concerts du Nouvel An. C’est toujours avec un immense plaisir et une certaine dose d’émotion que nous vous retrouvons sur la scène du Centre Culturel.

Le répertoire proposé est défini par nos deux directeurs artistiques en fonction d’un thème, véritable fil d’Ariane de nos concerts. Cependant cette année, une fois n’est pas coutume, ils ont souhaité ne pas dévoiler le thème choisi. Surprise garantie ! Soyez cependant assurés de retrouver, comme nous en avons l’habitude, des morceaux classiques, contemporains mais aussi des standards populaires afin de contenter toutes les oreilles

+33 5 53 57 71 51

L’Union Musicale Bergeracoise (UMB), orchestre d’harmonie fort de plus de soixante musiciens, est la plus grande formation musicale du Sud Dordogne. Dirigé par Aurélien CESCOUSSE et Luc DUMAINE, musiciens professionnels, l’ensemble des musiciens amateurs est fier chaque année de vous proposer ses traditionnels concerts du Nouvel An. C’est toujours avec un immense plaisir et une certaine dose d’émotion que nous vous retrouvons sur la scène du Centre Culturel.

Le répertoire proposé est défini par nos deux directeurs artistiques en fonction d’un thème, véritable fil d’Ariane de nos concerts. Cependant cette année, une fois n’est pas coutume, ils ont souhaité ne pas dévoiler le thème choisi. Surprise garantie ! Soyez cependant assurés de retrouver, comme nous en avons l’habitude, des morceaux classiques, contemporains mais aussi des standards populaires afin de contenter toutes les oreilles

umb

Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet Bergerac

dernière mise à jour : 2021-11-12 par