Concert de Lulu Van Trapp + Les Deuxluxes Z.A. l’Ecu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, samedi 16 mars 2024.

Concert de Lulu Van Trapp + Les Deuxluxes Z.A. l’Ecu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Depuis 2017, Lulu Van Trapp compose, tourne, sort des clips, organise d’immenses bals costumés, monte sur scène en costume trois pièces, en sort nu.e, et met la misère avec ses chansons d’amour. Quand on leur demande pourquoi ils font tout cela, leur réponse tombe comme une révélation: « On essaye de se libérer de la maladie moderne de l’égo ».

Avec son mélange de rock garage mordant, de mélodies électrisantes et de psychédélisme assumé, Les Deuxluxes mettent le feu à la scène et nous envoûtent EUR.

Z.A. l’Ecu Salle Echo System

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté contact@echosystem70.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-16



L’événement Concert de Lulu Van Trapp + Les Deuxluxes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2024-01-25 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE