CONCERT DE LUCAS SANTTANA Lodève, jeudi 14 mars 2024.

A l’occasion de l’exposition « Brésil, identités », Lucas Santtana est en concert au Musée de Lodève avec son album O Paraíso mélange de musique brésilienne, jazz et électronique

Neuvième album solo du Bahianais Lucas Santtana, O Paraíso nous enjoint de modifier nos axes de pensée le paradis, c’est ici. Blessé, il bouge encore, et nous sommes responsables de sa pérennité, et, en partie, de sa constante métamorphose. Disque militant, tout en douceur et touches sonores inventives, O Paraíso mélange musique brésilienne, jazz et électronique.

Lieu dans les salles de l’exposition Brésil, Identités, musée de Lodève

Réservation conseillée museedelodeve.fr ou au 04 67 88 86 10

Square Georges Auric

Lodève 34700 Hérault Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 20:30:00

fin : 2024-03-14 21:45:00



