CONCERT DE LUCAS SANTTANA Gignac, vendredi 17 mai 2024.

CONCERT DE LUCAS SANTTANA Gignac Hérault

Lucas Santtana est considéré comme l’un des électrons les plus libres et stimulants de la nouvelle génération de musiciens du Brésil.

Avec O Paraiso, son dernier album solaire et dansant, le chanteur, multi-instrumentiste, auteur-compositeur et génial producteur souhaite ré-enchanter notre vie sur terre en commençant par redéfinir l’idée du Paradis.

Avec O Paraiso, son dernier album solaire et dansant, le chanteur, multi-instrumentiste, auteur-compositeur et génial producteur souhaite ré-enchanter notre vie sur terre en commençant par redéfinir l’idée du Paradis. Celui-ci est devant nous, il faut ouvrir les yeux et apprendre à le contempler en profondeur , explique-t-il.

L’artiste bahianais y dégaine, avec poésie et introspection, sa bossa-nova de combat et son regard clairvoyant sur la situation politique et sociale du Brésil.

Sarah Amiel en 1ère partie avec Oriane Lacaille en guest

Sarah Amiel joue des mots et des mélodies, s’amuse de leur sens et de leur son. Amoureuse des grooves paisibles et des mots simples, elle écrit et chante en français, modelant ses refrains comme des ritournelles, tricotant ses compositions avec sa guitare ou son violoncelle.

Poursuivez la soirée avec Sabor A Mi

Du Vinyle au numérique, l’histoire peut commencer avec une Salsa, suivre avec une Cumbia ou un Afrobeat et terminer avec de l’Afro-House et du Dembow. 16 16 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 20:00:00

fin : 2024-05-17

2 Avenue du Mas Salat

Gignac 34150 Hérault Occitanie billetterie@lesonambule.fr

L'événement CONCERT DE LUCAS SANTTANA Gignac a été mis à jour le 2024-02-26