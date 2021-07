Concert de Lucas Santtana Arles, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Arles.

Concert de Lucas Santtana
12 juillet 2021, 21:30:00 – 23:00:00
Musée départemental Arles antique
Avenue de la 1er division Française libre
Arles
Bouches-du-Rhône

Natif de Bahia, ce Nordeste résistant et métis par excellence où il a grandi au son des tambours des rituels candomblé, le songwriter brésilien invite à des ballades ensoleillées en formule épurée voix-guitare. Digne héritier des Tropicalistes fameux des 60’s tels que Caetano Veloso, Joaõ Gilberto ou Gilberto Gil (son père en fut le producteur), il est la figure pop de la nouvelle bossa nova.



Délaissant les motifs électro, il dessine un moment intimiste pour revenir à l’essentiel : la voix ! Et la sienne, suave, s’élève en belles volutes sonores, s’enroule en circonvolutions passant d’une ballade sentimentale à ses expériences chamaniques, de textes militants susurrés en réponse au tumulte politique et social de son pays à une douce caresse mélodique.



Un moment suspendu… Il n’y a qu’à fermer les yeux et se laisser toucher par la douceur sans que personne ne lâche la main

de personne !



En préambule, à 16h30, retrouvez Lucas Santana pour un Salon de Musique dans les collections. Le guitariste brésilien dialogue avec Mario Bompart de Radio Grenouille, qui diffusera en différé ce Salon.

Les Suds, à Arles font à nouveau résonner le musée de la chaleur des cultures du Monde ! Un concert du brésilien Lucas Santtana au cœur des collections, un Salon de Musique et une projection-rencontre avec Patrick Boucheron…

contact@suds-arles.com +33 4 90 96 06 27 https://www.suds-arles.com/

