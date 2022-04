Concert de Luc Arbogast “Via Antika” Coly-Saint-Amand, 3 août 2022, Coly-Saint-Amand.

Concert de Luc Arbogast “Via Antika” Coly-Saint-Amand

2022-08-03 21:00:00 – 2022-08-03

Coly-Saint-Amand Dordogne Coly-Saint-Amand

Autodidacte, Luc Arbogast chante et joue une musique inspirée de la musique médiévale et des traditions paysannes. En 2013, après plus de 20 ans de spectacles dans les rues et dans le réseau traditionnel et médiéviste, il entre dans la lumière des médias de masse avec sa participation à “The Voice”. Universal repère rapidement le phénomène et le propulse aux yeux et oreilles du grand public.

Ce qui frappe d’abord le public est le contraste voix/physique de l’artiste, puis l’immense sincérité de celui-ci dans l’exécution des textes. Jouer avec son coeur et son âme est une raison d’être pour Luc depuis toujours. Son projet musical se fond avec les racines de l’histoire.

La soirée sera suivie de la projection “Abbaye des Lumières” : vidéo projection musicale sur les murs de l’abbatiale.

©la nouvelle republique

