Concert de Luc Arbogast EGLISE SAINT PIERRE – LIVERDUN, 27 mai 2023, LIVERDUN. Concert de Luc Arbogast EGLISE SAINT PIERRE – LIVERDUN. Un spectacle à la date du 2023-05-27 à 18:00 (2023-05-27 au ). Tarif : 29.0 à 29.0 euros. OFFICE MUNICIPAL D’ANIMATION (L.1088239) présente : ce concert. Dans le cadre de la 22° édition de la fête médiévale de Liverdun, un concert de Luc Arbogast se tiendra le samedi 27 mai 2023 à 18 h à l’église Saint Pierre de Liverdun. L’accès se fait par les escaliers de la côte au Laye ou par la Grand RueParking en haut de Liverun ou sur le parking de la mairie ou de la Maladrerie.Réservations PMR : 06 552 02 75 75 Votre billet est ici EGLISE SAINT PIERRE – LIVERDUN LIVERDUN Place d’Armes Meurthe-et-Moselle OFFICE MUNICIPAL D’ANIMATION (L.1088239) présente : ce concert. Dans le cadre de la 22° édition de la fête médiévale de Liverdun, un concert de Luc Arbogast se tiendra le samedi 27 mai 2023 à 18 h à l’église Saint Pierre de Liverdun. L’accès se fait par les escaliers de la côte au Laye ou par la Grand Rue

Parking en haut de Liverun ou sur le parking de la mairie ou de la Maladrerie. Réservations PMR : 06 552 02 75 75

29.0 EUR

