— L’Orchestre Symphonique Universitaire de Rennes vous propose une soirée sur le thème de la danse. Au programme : Bizet, Borodine, Rachmaninov Direction Victor Josse, Clémence Le Gac ► **Mercredi 1er décembre 2021** _Faculté des Sciences économiques_ _Concert gratuit • Amphi 3 à 19h_ _>_ [_Réservation_](https://www.billetweb.fr/concert-osur-faculte-des-sciences-economiques)

Gratuit / Réservation obligatoire / Pass sanitaire

