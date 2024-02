CONCERT DE LOS NIÑO’S L’HALLEGRIA Béziers, dimanche 25 février 2024.

CONCERT DE LOS NIÑO’S L’HALLEGRIA Béziers Hérault

Voyagez en Andalousie en assistant au concert de Los Niño’s avec Paco et Joaquim. Rumba, Sévillanas et Flamenco seront au rendez-vous !

Voyagez en Andalousie en assistant au concert de Los Niño’s avec Paco et Joaquim. Rumba, Sévillanas et Flamenco seront au rendez-vous ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 12:00:00

fin : 2024-02-25

Place Pierre Semard

Béziers 34500 Hérault Occitanie hallegria@orange.fr

L’événement CONCERT DE LOS NIÑO’S L’HALLEGRIA Béziers a été mis à jour le 2024-02-21 par OT BEZIERS MEDITERRANEE