Concert de l’Orphéon et les Mâles au coeur Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Luz-Saint-Sauveur

Concert de l’Orphéon et les Mâles au coeur Luz-Saint-Sauveur, 5 juin 2022, Luz-Saint-Sauveur. Concert de l’Orphéon et les Mâles au coeur LUZ-SAINT-SAUVEUR Eglise des Templiers Luz-Saint-Sauveur

2022-06-05 21:00:00 – 2022-06-05 LUZ-SAINT-SAUVEUR Eglise des Templiers

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées Luz-Saint-Sauveur L’Orphéon est un ensemble vocal d’hommes, spécifiquement amateurs, ayant pour répertoire des chants traditionnels Pyrénéens. Les Mâles au cœur polyphonies traditionnelles des Pyrénées (Occitanie, Pays basque, Catalogne) et d’ailleurs (Corse, Italie, Espagne,…) Entrée libre. asoub@free.fr +33 6 83 17 47 04 LUZ-SAINT-SAUVEUR Eglise des Templiers Luz-Saint-Sauveur

dernière mise à jour : 2022-03-18 par OT de Luz St Sauveur|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Luz-Saint-Sauveur Autres Lieu Luz-Saint-Sauveur Adresse LUZ-SAINT-SAUVEUR Eglise des Templiers Ville Luz-Saint-Sauveur lieuville LUZ-SAINT-SAUVEUR Eglise des Templiers Luz-Saint-Sauveur Departement Hautes-Pyrénées

Concert de l’Orphéon et les Mâles au coeur Luz-Saint-Sauveur 2022-06-05 was last modified: by Concert de l’Orphéon et les Mâles au coeur Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur 5 juin 2022 Hautes-Pyrénées Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées