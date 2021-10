Concert de l’Orient à l’Occident Tours, 7 novembre 2021, Tours.

Tours Indre-et-Loire Tours

L’ensemble Musical Pour La Paix a été créé par Bachir Chami, ancien moine cistercien et chanteur lyrique de formation, d’origine libanaise. Il a souhaité promouvoir un dialogue musical interculturel et interreligieux entre l’Orient et l’Occident, avec des musiciens issus de différentes cultures et confessions.

L’Ensemble réunit chanteurs et instrumentistes venus d’une dizaine de terres d’Europe, d’Afrique du Nord et du Moyen Orient, créant une ouverture sur autant de sensibilités musicales et spirituelles différentes. Le programme de concerts est composé de musique sacrée.

Libre participation. Sans réservation

musao@outlook.fr https://cgires.wixsite.com/emplp

