2022-11-20 15:00:00 – 2022-11-20 16:30:00

L’ensemble Musical Pour La Paix a été créé par Bachir Chami, ancien moine cistercien et chanteur lyrique de formation, d’origine libanaise. Il a souhaité promouvoir un dialogue musical interculturel et interreligieux entre l’Orient et l’Occident, avec des musiciens issus de différentes cultures et confessions.

L’Ensemble réunit chanteurs et instrumentistes venus d’une dizaine de terres d’Europe, d’Afrique et du Moyen Orient, créant une ouverture sur autant de sensibilités musicales et spirituelles différentes. La musique vocale est parfois chantée a capella, parfois accompagnée au piano, au violon ou par des instruments de musique orientale.

Le programme de concerts est composé de musique sacrée. Il fait découvrir la richesse et la beauté des différentes traditions musicales issues des

L’ensemble musical pour la paix a été créé par Bachir Chami, ancien moine cistercien et chanteur lyrique de formation, d’origine libanaise. Il a souhaité promouvoir un dialogue musical interculturel et interreligieux entre l’Orient et l’Occident. Le programme est composé de musiques sacrées.

mf.lheriteau@wanadoo.fr +33 6 11 07 12 49 https://cgires.wixsite.com/emplp

