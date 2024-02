CONCERT DE LORENA ZARRANZ (MUSIQUES D’AMÉRIQUE LATINE) STUDIO MICRO CLIMAT Épinal, samedi 10 février 2024.

Samedi

Rendez-vous pour un sublime voyage musical !

En trio, Lorena parcourt son Argentine imaginaire, là où las copleras , chanteuses ancestrales du Nord-Ouest argentin, retrouvent une pulsation nouvelle. Les sonorités acoustiques se mélangent à des samples, des bruitages, des archives ethnomusicologiques.

On assiste à un dialogue entre musique traditionnelle et créations originales, entre sons acoustiques et électroniques, entre tradition et modernité, entre passé et présent, entre origine et appartenance.

Le résultat est une musique sensuelle, originale, aux accents electro-pop, un folklore actuel, groovy et atypique.

—

Lorena Zarranz guitare, voix, looper et compositions

Jonathan Haessler batterie

Jean-Noël Rohé basse

—

Ouverture des portes à 19h

Restauration possible sur place

RenseignementsTout public

10 EUR.

Début : 2024-02-10 20:00:00

fin : 2024-02-10 23:00:00

STUDIO MICRO CLIMAT 20 Quai de Dogneville

Épinal 88000 Vosges Grand Est

